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Синоптик пообіцяла українцям суху погоду впродовж тижня

Аня Мартинюк 04 жовтня 2021, 10:54
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Синоптик пообіцяла українцям суху погоду впродовж тижня

Антициклональна епоха в триває.

Новину передає «Преса України».

З 4 жовтня й впродовж усього тижня в Україні практично всюди буде суха погода. Про це повідомила український синоптик Наталка Діденко.

«І також із нечисленних жовтневих метеорологічних розваг для нас – тумани», - наголосила вона.

Денна температура повітря очікується +12+16 градусів. Західна частина України очікує  +14+19, на Закарпатті +18+23 градуси. Проте в західних областях можливі сильні пориви південного та південно-східного вітру.  

У Києві 4 жовтня денна температура сягне +12+15 градусів.

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