Синоптик пообіцяла українцям суху погоду впродовж тижня

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Антициклональна епоха в триває.
Новину передає «Преса України».
З 4 жовтня й впродовж усього тижня в Україні практично всюди буде суха погода. Про це повідомила український синоптик Наталка Діденко.
«І також із нечисленних жовтневих метеорологічних розваг для нас – тумани», - наголосила вона.
Денна температура повітря очікується +12+16 градусів. Західна частина України очікує +14+19, на Закарпатті +18+23 градуси. Проте в західних областях можливі сильні пориви південного та південно-східного вітру.
У Києві 4 жовтня денна температура сягне +12+15 градусів.
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