Колишня Ілона Маска подразнила ЗМІ

Аня Мартинюк 04 жовтня 2021, 10:16

Граймс вийшла на вулицю з книгою.

Новину передає «Преса України».

Колишня дружина Ілона Маска, співачка Граймс, була помічена на вулицях Лос -Анджелеса з «Маніфестом Комуністичної партії» Карла Маркса і Фрідріха Енгельса. При цьому жінка була вдягнена у дивний наряд стилю фентезі.

33-річна співачка зізналася, що її вихід був приводом подразнити ЗМІ, які занадто приковані до її особистого життя.

Раніше експерти повідомляли, що розлучення Ілона Маска та Граймс, у яких є спільна дитина, це ніщо інше як спосіб вберегти свої статки шляхом сплати аліментів.