Колишня Ілона Маска подразнила ЗМІ

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Граймс вийшла на вулицю з книгою.
Новину передає «Преса України».
Колишня дружина Ілона Маска, співачка Граймс, була помічена на вулицях Лос -Анджелеса з «Маніфестом Комуністичної партії» Карла Маркса і Фрідріха Енгельса. При цьому жінка була вдягнена у дивний наряд стилю фентезі.
33-річна співачка зізналася, що її вихід був приводом подразнити ЗМІ, які занадто приковані до її особистого життя.
Раніше експерти повідомляли, що розлучення Ілона Маска та Граймс, у яких є спільна дитина, це ніщо інше як спосіб вберегти свої статки шляхом сплати аліментів.
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