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За послуги не для простих смертних.
Новину передає «Преса України».
Українська інтернет-спільнота здивувалася новині про те, що телеведучу Катю Осадчу, яка запізнювалася на потяг, везли на вокзал в автомобілі поліції з ввімкненими мигалками. Про те телеведуча сама повідомила у соцмережах.
Відомо, що Осадча поспішала до Трускавця, де збиралися «Слуги народу», щоб відзняти матеріал про світських персон.
«Президент, Прем'єр-Міністр, Катя Осадча. Кого в Україні ще возять з мигалками?» - відзначили коментатори.
Інтернет-спільнота відзначила, що робитиме так, як Катя Осадча. А саме телефонуватиме на спецлінію 102 у разі запізнення на потяг.
09:42: Осадча та поліцейський ескорт – Телеведучу зацькували у Мережі
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