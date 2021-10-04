Осадча та поліцейський ескорт – Телеведучу зацькували у Мережі

Аня Мартинюк 04 жовтня 2021, 09:42

За послуги не для простих смертних.

Новину передає «Преса України».

Українська інтернет-спільнота здивувалася новині про те, що телеведучу Катю Осадчу, яка запізнювалася на потяг, везли на вокзал в автомобілі поліції з ввімкненими мигалками. Про те телеведуча сама повідомила у соцмережах.

Відомо, що Осадча поспішала до Трускавця, де збиралися «Слуги народу», щоб відзняти матеріал про світських персон.

«Президент, Прем'єр-Міністр, Катя Осадча. Кого в Україні ще возять з мигалками?» - відзначили коментатори.

Інтернет-спільнота відзначила, що робитиме так, як Катя Осадча. А саме телефонуватиме на спецлінію 102 у разі запізнення на потяг.