Петиція про примус до вакцинації попаде до рук Зеленського

Аня Мартинюк 04 жовтня 2021, 09:12

Вона набрала необхідну кількість голосів.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що петиція про покарання у вигляді в'язниці за примус до вакцинації набрала на сайті президента України достатню кількість голосів. Автором петиції є Вадим Бондар. Він опублікував її 12 серпня. До кінця голосування за петицію залишилося 40 днів, але вона уже набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Так, Вадим Бондар пропонує терміново ввести кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Автор наголосив, що під примусою вакцинацією також маються на увазі погрози про звільнення чи не допуск до роботи.

Автор також вказав на некомпетентність української медичної системи. А саме: перед вакцинацією медичні працівники не проводять обстеження на наявність хронічних захворювань; не аналізується реакція на вакцину, а деякі види вакцин досі не зареєстровані і не прийняті ВООЗ. Крім того, мед заклади повністю знімають з себе відповідальність за наслідки вакцинації.

«Всі державні установи позбавляють людину права вибору і змушують робити щеплення, а в разі відмови погрожують звільненням або відстороненням від роботи; якість вакцин, які ввозять в Україну, сумнівна; у одній з вакцин досі немає точної інструкції про можливі побічні реакції; в Україні випадки про фатальні побічні ефекти після вакцинації не освітлюються в пресі і замовчуються медичними установами», - йдеться в петиції.

Автор вимагає зобов'язати уряд брати на себе відповідальність за кожного щепленого і компенсувати матеріально за будь-які зміни фізичного стану та здоров'я людини, яка вакцинувалася.