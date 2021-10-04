В Україні майже 5000 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 04 жовтня 2021, 08:34

Найбільше випадків зараження у Харківській області.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 жовтня, у прес-службі МОЗ відзвітували про ситуацію з коронавірусом в Україні. За минулу добу виявили 4 821 людину з ковідом. Також 114 пацієнтів померли.

Серед нових хворих 448 дітей та 50 медиків. За останню добу найбільша кількість хворих фіксувалась у Харківській - 592, Чернівецькій – 410, Дніпропетровській – 393, Житомирській - 301 та Львівській - 295, областях.

Тим часом в університеті імені Хопкінса зазначили, що на Землі вже 234 897 787 заражених.