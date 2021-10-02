Разумков звернувся до «слуг народу» через відставку

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Хоче поговорити про свою незадовільну роботу.
Новину передає «Преса України».
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до представників президентської фракції «Слуги народу». Він запропонував провести зустріч 4 жовтня, щоб обговорити його «незадовільну» роботу, через яку, як відомо, його збираються відправити у відставку.
Про це розповіла прес-секретар Разумкова Ольга Туній. Тим часом глава фракції Давид Арахамія заявив, що збір підписів за відставку Разумкова з посади ще не почався.
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