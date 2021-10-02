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Разумков звернувся до «слуг народу» через відставку

Аня Мартинюк 02 жовтня 2021, 13:56
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Разумков звернувся до «слуг народу» через відставку

Хоче поговорити про свою незадовільну роботу. 

Новину передає «Преса України».

 Глава Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до представників президентської фракції «Слуги народу». Він запропонував провести зустріч 4 жовтня, щоб обговорити його «незадовільну» роботу, через яку, як відомо, його збираються відправити у відставку.

Про це розповіла прес-секретар Разумкова Ольга Туній. Тим часом глава фракції Давид Арахамія заявив, що збір підписів за відставку Разумкова з посади ще не почався.

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