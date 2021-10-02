«Орел і Решка» стане фільмом

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Над проектом попрацювала Нателла Крапівіна.
Новину передає «Преса України».
Колишній продюсер української співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна анонсувала вихід фільму за мотивами трепел-шоу «Орел і Решка».
«ОіР - не тільки програма про подорожі, але і божевільні пригоди в КІНО !! Емоції зашкалюють! Всі подробиці трохи пізніше! А поки, дивіться перший трейлер!» - зазначила вона на сторінці в Інстаграм.
Відомо, що художній фільм стане доступний широкій публіці на новий рік. У фільмі знялись Катерина Варнава, Дмитро Гудков, Олександр Молочніков та інші зірки.
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12:22: Шмигаль запропонував запустити іпотеку під 5% для українців
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