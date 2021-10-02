«Орел і Решка» стане фільмом

Аня Мартинюк 02 жовтня 2021, 13:25

Над проектом попрацювала Нателла Крапівіна.

Новину передає «Преса України».

Колишній продюсер української співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна анонсувала вихід фільму за мотивами трепел-шоу «Орел і Решка».

«ОіР - не тільки програма про подорожі, але і божевільні пригоди в КІНО !! Емоції зашкалюють! Всі подробиці трохи пізніше! А поки, дивіться перший трейлер!» - зазначила вона на сторінці в Інстаграм.

Відомо, що художній фільм стане доступний широкій публіці на новий рік. У фільмі знялись Катерина Варнава, Дмитро Гудков, Олександр Молочніков та інші зірки.