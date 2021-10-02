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У жовтні на українців чекають чотири вихідних поспіль

Аня Мартинюк 02 жовтня 2021, 12:50
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У жовтні на українців чекають чотири вихідних поспіль

А також робоча субота 

Новину передає «Преса України».

Цього річ День захисника України, який відзначають 14 жовтня, припадає на четвер. Тому робочий день 15 жовтня буде перенесено на суботу, 23 жовтня. Про це йдеться в розпорядженні уряду.

Це означає, що українці відпочиватимуть з 14 по 17 жовтня, а в суботу, 23 жовтня, працюватимуть. Варто зазначити, що відповідно до рішення НБУ з 14 до 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП будуть здійснюватися датою банківського дня 18 жовтня 2021 року.

 

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