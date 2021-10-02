Шмигаль запропонував запустити іпотеку під 5% для українців 12:22
Стало відомо, мери яких українських міст мають надвисоку зарплату 11:11
Кличко допустив введення примусової вакцинації в Києві 09:46
В Україні зафіксували понад 11 тисяч нових ковідних хворих 09:06
Ліза Ясько натякнула на розлучення Саакашвілі з дружиною 08:36
Держпідприємство Антонов втрачає мільйони на заправці літаків – журналісти 12:27
Разумков заявив про готовність відзвітувати про роботу в Раді 09:36
У Британії почалися масові бійки через дефіцит бензину 14:02
Українська розвідка готує нову евакуацію українців з Афганістану 13:27
А також робоча субота
Новину передає «Преса України».
Цього річ День захисника України, який відзначають 14 жовтня, припадає на четвер. Тому робочий день 15 жовтня буде перенесено на суботу, 23 жовтня. Про це йдеться в розпорядженні уряду.
Це означає, що українці відпочиватимуть з 14 по 17 жовтня, а в суботу, 23 жовтня, працюватимуть. Варто зазначити, що відповідно до рішення НБУ з 14 до 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП будуть здійснюватися датою банківського дня 18 жовтня 2021 року.
13:25: «Орел і Решка» стане фільмом
12:50: У жовтні на українців чекають чотири вихідних поспіль
12:22: Шмигаль запропонував запустити іпотеку під 5% для українців
11:11: Стало відомо, мери яких українських міст мають надвисоку зарплату
09:46: Кличко допустив введення примусової вакцинації в Києві
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.