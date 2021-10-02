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Прем’єр-мініст уточнив, що доступну іпотеку запропонують всім українцям.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив цікаву заяву на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" в Трускавці. За його словами, уряд планує запропонувати українцям доступну іпотеку під 5%.
«Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а під 5%. І - для всіх», - відзначили журналісти.
Більше деталей щодо нового плану не наведено.
12:22: Шмигаль запропонував запустити іпотеку під 5% для українців
11:11: Стало відомо, мери яких українських міст мають надвисоку зарплату
09:46: Кличко допустив введення примусової вакцинації в Києві
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