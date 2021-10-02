Шмигаль запропонував запустити іпотеку під 5% для українців

Аня Мартинюк 02 жовтня 2021, 12:22

Прем’єр-мініст уточнив, що доступну іпотеку запропонують всім українцям.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив цікаву заяву на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" в Трускавці. За його словами, уряд планує запропонувати українцям доступну іпотеку під 5%.

«Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а під 5%. І - для всіх», - відзначили журналісти.

Більше деталей щодо нового плану не наведено.