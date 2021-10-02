Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Мільйону українських пенсіонерів додали 400 гривень
  • У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина»
  • В Україні оновили водійське посвідчення і правила його отримання

Україна та ОАЕ взаємно визнали водійські права

Аня Мартинюк 02 жовтня 2021, 11:46
Версія для друку
Україна та ОАЕ взаємно визнали водійські права

Стало відомо, які переваги матимуть водії.

Новину передає «Преса України».

1 жовтня набув чинності Меморандум про взаєморозуміння між Міністерствами внутрішніх справ України та Об'єднаних Арабських Еміратів. Мова йде про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Меморандум був підписаний 14 лютого.

«Кожен громадянин України, який переїжджає на проживання в ОАЕ, зможе конвертувати власне національне водійське посвідчення в еміратське за спрощеною процедурою - без необхідності повторної здачі теоретичного і практичного іспитів. Таке спрощення стосується тільки категорій "А" і "В"», - зазначили в МВС України.

Українці в ОАЕ зможуть керувати автомобілем, маючи при собі національне посвідчення водія. Міжнародне посвідчення для цього доотримувати не потрібно. Такіж умови діятимуть для громадян ОАЕ в Україні. 

Читайте також:

 

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції