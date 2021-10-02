Україна та ОАЕ взаємно визнали водійські права

Аня Мартинюк 02 жовтня 2021, 11:46

Стало відомо, які переваги матимуть водії.

Новину передає «Преса України».

1 жовтня набув чинності Меморандум про взаєморозуміння між Міністерствами внутрішніх справ України та Об'єднаних Арабських Еміратів. Мова йде про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Меморандум був підписаний 14 лютого.

«Кожен громадянин України, який переїжджає на проживання в ОАЕ, зможе конвертувати власне національне водійське посвідчення в еміратське за спрощеною процедурою - без необхідності повторної здачі теоретичного і практичного іспитів. Таке спрощення стосується тільки категорій "А" і "В"», - зазначили в МВС України.

Українці в ОАЕ зможуть керувати автомобілем, маючи при собі національне посвідчення водія. Міжнародне посвідчення для цього доотримувати не потрібно. Такіж умови діятимуть для громадян ОАЕ в Україні.