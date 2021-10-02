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Стало відомо, мери яких українських міст мають надвисоку зарплату

Аня Мартинюк 02 жовтня 2021, 11:11
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Стало відомо, мери яких українських міст мають надвисоку зарплату

Названа трійка лідерів.

Новину передає «Преса України».

Аналітики ГО «Антикорупційний штаб» проаналізували зарплату міських голів обласних центрів України. А саме за 8 місяців поточного року. Лідерами виявилися Запорізький міський голова Володимир Буряк, міський голова Тернополя Сергій Надал, Луцький міський голова Ігор Поліщук. 

За перші 8 місяців роботи вони отримали 935 131 грн, 791 131 грн, 744 281 грн відповідно. Міський голова Рівного Олександр Третяк також отримав не мало - 611 455 гривень. Останній потребував на «оздоровлення» та вирішення «соціально-побутових питань» 126 678 гривень. 

 

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