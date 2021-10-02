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Названа трійка лідерів.
Новину передає «Преса України».
Аналітики ГО «Антикорупційний штаб» проаналізували зарплату міських голів обласних центрів України. А саме за 8 місяців поточного року. Лідерами виявилися Запорізький міський голова Володимир Буряк, міський голова Тернополя Сергій Надал, Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За перші 8 місяців роботи вони отримали 935 131 грн, 791 131 грн, 744 281 грн відповідно. Міський голова Рівного Олександр Третяк також отримав не мало - 611 455 гривень. Останній потребував на «оздоровлення» та вирішення «соціально-побутових питань» 126 678 гривень.
12:22: Шмигаль запропонував запустити іпотеку під 5% для українців
11:11: Стало відомо, мери яких українських міст мають надвисоку зарплату
09:46: Кличко допустив введення примусової вакцинації в Києві
09:06: В Україні зафіксували понад 11 тисяч нових ковідних хворих
08:36: Ліза Ясько натякнула на розлучення Саакашвілі з дружиною
12:27: Держпідприємство Антонов втрачає мільйони на заправці літаків – журналісти
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