Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Мільйону українських пенсіонерів додали 400 гривень
  • У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина»
  • В Україні оновили водійське посвідчення і правила його отримання

Нова пісня Лободи миттєво стала популярною

Аня Мартинюк 02 жовтня 2021, 10:17
Версія для друку
Нова пісня Лободи миттєво стала популярною

Фанати зірки очікують на кліп.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 1 жовтня, українська співачка Світлана Лобода представила новий трек під назвою «Americano». Знаменитість зазначила, що навіть змінила плани заради запису пісні. Також уже з’явився сніпет кліпу.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

На ньому можна побачити успішного ізраїльського режисера Інді Хаїта, який знімав кліп для Лободи «Indy Rock (Vogue)». Шанувальники Хаїта та Лободи активно коментують нову спільну роботу знаменитостей та очікують на черговий успішний кліп до хіта.

На каналі YouTube за добу пісню прослухали понад 1,3 млн разів.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції