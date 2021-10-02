Нова пісня Лободи миттєво стала популярною

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Фанати зірки очікують на кліп.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 1 жовтня, українська співачка Світлана Лобода представила новий трек під назвою «Americano». Знаменитість зазначила, що навіть змінила плани заради запису пісні. Також уже з’явився сніпет кліпу.
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На ньому можна побачити успішного ізраїльського режисера Інді Хаїта, який знімав кліп для Лободи «Indy Rock (Vogue)». Шанувальники Хаїта та Лободи активно коментують нову спільну роботу знаменитостей та очікують на черговий успішний кліп до хіта.
На каналі YouTube за добу пісню прослухали понад 1,3 млн разів.
09:06: В Україні зафіксували понад 11 тисяч нових ковідних хворих
08:36: Ліза Ясько натякнула на розлучення Саакашвілі з дружиною
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