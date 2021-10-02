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Кличко допустив введення примусової вакцинації в Києві

Аня Мартинюк 02 жовтня 2021, 00:00
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Кличко допустив введення примусової вакцинації в Києві

Кличко пригрозив, що у метро можна буде їздити лише вакцинованим.  

Новину передає «Преса України».

Мер Києва Віталій Кличко зробив важливу заяву. За його словами, у столиці може бути введена примусова вакцинація. Заява прозвучала у програмі «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми не хочемо доводити до примусової вакцинації, а перейдімо до того, що якщо ви хочете їздити в громадському транспорті, то без вакцинації ви цього не зможете зробити. Якщо ви хочете піти в громадські заклади, то також без вакцинації ви цього не зможете зробити. Це як примусово, але це турбота про найцінніше - здоров'я людей», - пояснив Кличко.

За словами Кличка, у столичних лікарнях наразі 1200 осіб, в яких ускладнення через коронавірус. Як відомо, у Києві від ковіду щеплено 1 млн 800 тисяч осіб.

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