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Кличко пригрозив, що у метро можна буде їздити лише вакцинованим.
Новину передає «Преса України».
Мер Києва Віталій Кличко зробив важливу заяву. За його словами, у столиці може бути введена примусова вакцинація. Заява прозвучала у програмі «Свобода слова Савіка Шустера».
«Ми не хочемо доводити до примусової вакцинації, а перейдімо до того, що якщо ви хочете їздити в громадському транспорті, то без вакцинації ви цього не зможете зробити. Якщо ви хочете піти в громадські заклади, то також без вакцинації ви цього не зможете зробити. Це як примусово, але це турбота про найцінніше - здоров'я людей», - пояснив Кличко.
За словами Кличка, у столичних лікарнях наразі 1200 осіб, в яких ускладнення через коронавірус. Як відомо, у Києві від ковіду щеплено 1 млн 800 тисяч осіб.
09:06: В Україні зафіксували понад 11 тисяч нових ковідних хворих
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00:00: Кличко допустив введення примусової вакцинації в Києві
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