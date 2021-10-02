В Україні зафіксували понад 11 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 02 жовтня 2021, 09:06

З них понад 1000 дітей.

Новину передає «Преса України».

У перший день жовтня в Україні виявили 11 809 нових ковідних хворих. З них 1104 дитини та 235 медпрацівників. Про це розповіли у прес-службі МОЗ.

«Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 692 особи; летальних випадків – 203; одужало – 3 469 осіб. За добу протестовано: методом ПЛР – 46 962 особи, методом ІФА – 11 787 осіб, експрес-тестами – 32 354 особи», - йдеться в повідомленні.

За останню добу найбільша кількість хворих зафіксована в Харківській - 1159, Львівській - 1102, Дніпропетровській - 965, Одеській – 762 та Запорізькій – 692 областях.