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З них понад 1000 дітей.
Новину передає «Преса України».
У перший день жовтня в Україні виявили 11 809 нових ковідних хворих. З них 1104 дитини та 235 медпрацівників. Про це розповіли у прес-службі МОЗ.
«Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 692 особи; летальних випадків – 203; одужало – 3 469 осіб. За добу протестовано: методом ПЛР – 46 962 особи, методом ІФА – 11 787 осіб, експрес-тестами – 32 354 особи», - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість хворих зафіксована в Харківській - 1159, Львівській - 1102, Дніпропетровській - 965, Одеській – 762 та Запорізькій – 692 областях.
09:06: В Україні зафіксували понад 11 тисяч нових ковідних хворих
08:36: Ліза Ясько натякнула на розлучення Саакашвілі з дружиною
12:27: Держпідприємство Антонов втрачає мільйони на заправці літаків – журналісти
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