Ліза Ясько натякнула на розлучення Саакашвілі з дружиною

Аня Мартинюк 02 жовтня 2021, 08:36

30-річна «слуга народу» поспілкувалася з журналістами.

Новину передає «Преса України».

Нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Лізи Ясько, яка зараз перебуває на зборах фракції в Трускавці, прокоментувала журналістам ситуацію з Михайлом Саакашвілі. Раніше жінка повідомила, що живе з колишнім президентом Грузії.

«Михайло виклав відео, в якому сказав, що він вдячний за своє минуле. Думаю, цього достатньо для того, щоб зрозуміти, про що ми говоримо», - зазначила 30-річна Ясько, натякаючи на майбутнє розлучення Саакашвілі з дружиною Сандрою Рулофс.

Нагадаємо, у Саакашвілі та Рулосф є двоє дітей.