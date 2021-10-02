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30-річна «слуга народу» поспілкувалася з журналістами.
Новину передає «Преса України».
Нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Лізи Ясько, яка зараз перебуває на зборах фракції в Трускавці, прокоментувала журналістам ситуацію з Михайлом Саакашвілі. Раніше жінка повідомила, що живе з колишнім президентом Грузії.
«Михайло виклав відео, в якому сказав, що він вдячний за своє минуле. Думаю, цього достатньо для того, щоб зрозуміти, про що ми говоримо», - зазначила 30-річна Ясько, натякаючи на майбутнє розлучення Саакашвілі з дружиною Сандрою Рулофс.
Нагадаємо, у Саакашвілі та Рулосф є двоє дітей.
09:06: В Україні зафіксували понад 11 тисяч нових ковідних хворих
08:36: Ліза Ясько натякнула на розлучення Саакашвілі з дружиною
12:27: Держпідприємство Антонов втрачає мільйони на заправці літаків – журналісти
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