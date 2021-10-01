Держпідприємство Антонов втрачає мільйони на заправці літаків – журналісти

Аня Мартинюк 01 жовтня 2021, 12:27

Дешеві пропозиції ігноруються.

Новину передає «Преса України».

Журналісти програми «Схеми» представили результати свого нового розслідування. Вони дізналися, що державне підприємство Антонов систематично переплачує за заправку літаків й навмисно ігноруються дешеві пропозиції.

Так, керівництво ДП Антонов вибирає посередницькі хендлінгові фірми - Click Aviation Network іCargo Air Chartering, Jetex. Для прикладу, заправляючись в аеропорту Бангора паливом Click Aviation Network Антонов заплатив 758 доларів за тонну палива, а в той же час в компанії Irving Oil Limited пропонувала паливо за 611 доларів за тонну.

Керівник авіатранспортного підрозділу ДП Антонов Михайло Харченко заявив, що ці «факти вирвані з контексту». За його словами, закупка дорого палива дозволяє компанії забезпечити роботу, адже паливо купується в кредит.