Держпідприємство Антонов втрачає мільйони на заправці літаків – журналісти 12:27
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Дешеві пропозиції ігноруються.
Новину передає «Преса України».
Журналісти програми «Схеми» представили результати свого нового розслідування. Вони дізналися, що державне підприємство Антонов систематично переплачує за заправку літаків й навмисно ігноруються дешеві пропозиції.
Так, керівництво ДП Антонов вибирає посередницькі хендлінгові фірми - Click Aviation Network іCargo Air Chartering, Jetex. Для прикладу, заправляючись в аеропорту Бангора паливом Click Aviation Network Антонов заплатив 758 доларів за тонну палива, а в той же час в компанії Irving Oil Limited пропонувала паливо за 611 доларів за тонну.
Керівник авіатранспортного підрозділу ДП Антонов Михайло Харченко заявив, що ці «факти вирвані з контексту». За його словами, закупка дорого палива дозволяє компанії забезпечити роботу, адже паливо купується в кредит.
12:27: Держпідприємство Антонов втрачає мільйони на заправці літаків – журналісти
09:36: Разумков заявив про готовність відзвітувати про роботу в Раді
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