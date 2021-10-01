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Дочка Стіва Джобса дебютувала на Тижні моди

Аня Мартинюк 01 жовтня 2021, 11:47
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Дочка Стіва Джобса дебютувала на Тижні моди

Вона представила одяг марки Coperni.

Новину передає «Преса України».

23-річна дочка співзасновника компанії Apple Стіва Джобса, Ів, дебютувала на Тижні моди в Парижі. Вона представила наряд французької марки Coperni.

Так, Ів Джобс вийшла на подіум у неоновій футболці, темній міні-спідниці з візерунками зі страз та «в'єтнамках» на платформі. Доповнили образ окуляри. 

Дівчина в соцмережах подякувала всім причетним до її участі у шоу на сторінці в Інстаграм. А саме дизайнерам бренду Себастьєну Мейєру і Арно Вайнту, а також всій команді, яка їй допомагала.

 

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