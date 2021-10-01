Дочка Стіва Джобса дебютувала на Тижні моди

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Вона представила одяг марки Coperni.
Новину передає «Преса України».
23-річна дочка співзасновника компанії Apple Стіва Джобса, Ів, дебютувала на Тижні моди в Парижі. Вона представила наряд французької марки Coperni.
Так, Ів Джобс вийшла на подіум у неоновій футболці, темній міні-спідниці з візерунками зі страз та «в'єтнамках» на платформі. Доповнили образ окуляри.
Дівчина в соцмережах подякувала всім причетним до її участі у шоу на сторінці в Інстаграм. А саме дизайнерам бренду Себастьєну Мейєру і Арно Вайнту, а також всій команді, яка їй допомагала.
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