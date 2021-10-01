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Мільйону українських пенсіонерів додали 400 гривень

Аня Мартинюк 01 жовтня 2021, 11:11
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Мільйону українських пенсіонерів додали 400 гривень

Мова йде про пенсіонерів старше 75 років. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що з 1 жовтня пенсіонери в віці від 75 до 80 років отримуватимуть доплату в розмірі 400 гривень на місяць. Для цієї категорії громадян встановлюється мінімальна пенсія в розмірі 2500 гривень. Але у них має бути страховий стаж 20-25 років і більше.

Відомо, що на підняття пенсії розраховують майже мільйон пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики запропонувало ввести обов'язкові накопичення для всіх працюючих людей, молодших за 50 років, і добровільні - для людей у віці за 50 років.

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