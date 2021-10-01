У Бразилії колоди лісовоза пробили наскрізь автобус

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Багато жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що у Бразилії сталась масштабна ДТП. За даними агентства Prensa Latina, на шосе недалеко від міста Еунаполіс водій вантажівки не впорався з керуванням. Його машину з лісом-кругляком занесло, в результаті причіп перевернувся.
Колоди пробили автобус і фургон, які їхали по зустрічній смузі. На жаль, щонайменше 12 людей загинули. Ще 22 отримали травми. Шестеро з них у важкому стані. Відомо, що водій з місця пригоди зник. Його шукають.
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