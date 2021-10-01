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В Монобанку стався збій в роботі

Аня Мартинюк 01 жовтня 2021, 10:13
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В Монобанку стався збій в роботі

А саме в роботі програми і оформленні виписок.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 30 вересня користувачі Монобанку були повідомлені про збій в онлайн-додатку. У клієнтів банку виникли труднощі з оплатою по карті. Роботу сервісу пообіцяли скоро відновити.

Один із засновників банку Олег Горохівський повідомив, що короткостроковий збій при оплатах картами був пов'язаний з нештатним оновленням платіжної системи Mastercard.

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