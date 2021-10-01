В Монобанку стався збій в роботі

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А саме в роботі програми і оформленні виписок.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що 30 вересня користувачі Монобанку були повідомлені про збій в онлайн-додатку. У клієнтів банку виникли труднощі з оплатою по карті. Роботу сервісу пообіцяли скоро відновити.
Один із засновників банку Олег Горохівський повідомив, що короткостроковий збій при оплатах картами був пов'язаний з нештатним оновленням платіжної системи Mastercard.
09:36: Разумков заявив про готовність відзвітувати про роботу в Раді
14:02: У Британії почалися масові бійки через дефіцит бензину
13:27: Українська розвідка готує нову евакуацію українців з Афганістану
12:46: ПДР - Українцям нагадали про необхідність вмикати денні ходові вогні
12:15: У чорнобильській зоні відчуження спіймали браконьєра з головою благородного оленя
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