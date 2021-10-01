В Монобанку стався збій в роботі

Аня Мартинюк 01 жовтня 2021, 10:13

А саме в роботі програми і оформленні виписок.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 30 вересня користувачі Монобанку були повідомлені про збій в онлайн-додатку. У клієнтів банку виникли труднощі з оплатою по карті. Роботу сервісу пообіцяли скоро відновити.

Один із засновників банку Олег Горохівський повідомив, що короткостроковий збій при оплатах картами був пов'язаний з нештатним оновленням платіжної системи Mastercard.