Щасливого Пеле виписали з лікарні

Аня Мартинюк 01 жовтня 2021, 09:57

Він пережив серйозну операцію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що легендарний футболіст Пеле виписався з лікарні. Днем раніше він мав змогу потрапити додому після складної операції на товстій кишці. Футболісту видалили пухлину.

«Коли шлях важкий, відзначайте кожен крок на шляху. Зосередьтеся на своєму щасті. Це правда, що я більше не можу стрибати, але в останні кілька днів я бив по повітрю більше разів, ніж зазвичай. Я такий щасливий повернутися додому. Я хочу подякувати всій команді лікарні Альберта Ейнштейна, яка зробила моє перебування приємним, з гуманним і дуже сердечним прийомом. Дякую також всім вам, хто здалеку наповнює моє життя безліччю люблячих послань», - зазначив він у соцмережах.

Відомо, що бразилець продовжить проходити хіміотерапію.