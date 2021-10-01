Щасливого Пеле виписали з лікарні

Разумков заявив про готовність відзвітувати про роботу в Раді 09:36
У Британії почалися масові бійки через дефіцит бензину 14:02
Українська розвідка готує нову евакуацію українців з Афганістану 13:27
ПДР - Українцям нагадали про необхідність вмикати денні ходові вогні 12:46
У чорнобильській зоні відчуження спіймали браконьєра з головою благородного оленя 12:15
У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина» 11:35
Facebook планував розширити аудиторію за рахунок неповнолітніх 18:29
В Україні вчителі 6000 шкіл демонструють небажання вакцинуватися 18:11
Кабмін дасть грошей олімпійцям, які посіли в Токіо 4-6 місця 16:57
В Україні оновили водійське посвідчення і правила його отримання 15:41
Він пережив серйозну операцію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що легендарний футболіст Пеле виписався з лікарні. Днем раніше він мав змогу потрапити додому після складної операції на товстій кишці. Футболісту видалили пухлину.
«Коли шлях важкий, відзначайте кожен крок на шляху. Зосередьтеся на своєму щасті. Це правда, що я більше не можу стрибати, але в останні кілька днів я бив по повітрю більше разів, ніж зазвичай. Я такий щасливий повернутися додому. Я хочу подякувати всій команді лікарні Альберта Ейнштейна, яка зробила моє перебування приємним, з гуманним і дуже сердечним прийомом. Дякую також всім вам, хто здалеку наповнює моє життя безліччю люблячих послань», - зазначив він у соцмережах.
Відомо, що бразилець продовжить проходити хіміотерапію.
09:36: Разумков заявив про готовність відзвітувати про роботу в Раді
14:02: У Британії почалися масові бійки через дефіцит бензину
13:27: Українська розвідка готує нову евакуацію українців з Афганістану
12:46: ПДР - Українцям нагадали про необхідність вмикати денні ходові вогні
12:15: У чорнобильській зоні відчуження спіймали браконьєра з головою благородного оленя
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.