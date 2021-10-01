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Уже перерахував свої досягнення.
Новину передає «Преса України».
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на тлі заяв про його скору відставку, заявив, що готовий при необхідності надати звіт про свою роботу на займаній посаді. За його словами, йому є що сказати.
Разумков зауважив, що «Верховній Раді IX-го скликання вдалося реалізувати багато ініціатив завдяки ефективній діяльності народних депутатів, які сумлінно виконували свою роботу». Серед досягнень він виділяє зняття депутатської недоторканності і подолання кнопкодавства.
09:36: Разумков заявив про готовність відзвітувати про роботу в Раді
14:02: У Британії почалися масові бійки через дефіцит бензину
13:27: Українська розвідка готує нову евакуацію українців з Афганістану
12:46: ПДР - Українцям нагадали про необхідність вмикати денні ходові вогні
12:15: У чорнобильській зоні відчуження спіймали браконьєра з головою благородного оленя
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