Собственный сайт как метод раскрутки

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Если вы открыли свой бизнес, то вы фактически обрели независимость. Но независимость не подразумевает отсутствие ответственности и необходимости упорно работать. Как минимум потому, что теперь поиск клиентов и продажа своих товаров и услуг лежит только на вас. Поэтому вы в любом случае столкнетесь с необходимостью продвижения своей компании.
И один из эффективных способов продвижения — это создание собственного одностраничного сайта-визитки. Он содержит всю необходимую информацию о вашей компании и товарах, а также выполняет презентационную функцию. Поэтому мы расскажем о том, на чем нужно сосредоточиться при создании такого сайта.
Очень важно, чтобы внешний вид страницы был достаточно привлекательным для потенциальных клиентов. И если с необходимыми ресурсами все достаточно просто (в открытом доступе есть масса фотографий, векторных изображений и прочих необходимых графических элементов), то вот разработка концепции и веб-дизайн — это уже сложнее.
Если у вас нет опыта в дизайне, то лучше обратитесь к услугам профессионала. Да, это дополнительные вложения, но они однозначно окупятся в долгосрочной перспективе. Ибо криво сделанный сайт не только может не заинтересовать потенциальных клиентов, но и оттолкнуть их. Какой бы качественной не была ваша продукция, смысла в этом особого нет, если этого никто не захочет проверить.
Основная задача сайта — продать ваши услуги. А с помощью хорошего текста можно продать что угодно. Красивая картинка поможет привлечь внимание клиента, а качественный текст — убедить его принять окончательное решение о покупке. Поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы текстовое сопровождение вашего сайта было на высоком уровне.
Когда клиент заходит на ваш сайт, то большим плюсом будет, если он сможет быстро с вами связаться, чтобы что-то уточнить или договориться о покупке. А минусом будет множество раздражающих всплывающих окон и обилие ненужного функционала, нагружающего трафик. Поэтому к дополнительному функционалу сайта нужно подходить с умом.
09:36: Разумков заявив про готовність відзвітувати про роботу в Раді
14:02: У Британії почалися масові бійки через дефіцит бензину
13:27: Українська розвідка готує нову евакуацію українців з Афганістану
12:46: ПДР - Українцям нагадали про необхідність вмикати денні ходові вогні
12:15: У чорнобильській зоні відчуження спіймали браконьєра з головою благородного оленя
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