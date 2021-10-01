В Україні побільшало хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 01 жовтня 2021, 08:32

На Львівщині найбільше нових хворих.

Новина передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, в прес-службі МОЗ повідомили про те, що в останній день вересня в Україні відбувся стрибок кількості хворих на коронавірус. Так, виявлено 12034 нових хворих. 172 людини померли.

Разом з тим 3264 людини одужали. 30 вересня було зафіксовано рекордну кількість випадків захворювання серед дітей - 1 059. Також серед заражених 248 медиків.

У Львівській області найбільшу кількість хворих - 794.