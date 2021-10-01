В Україні побільшало хворих на коронавірус

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На Львівщині найбільше нових хворих.
Новина передає «Преса України».
Сьогодні, 1 жовтня, в прес-службі МОЗ повідомили про те, що в останній день вересня в Україні відбувся стрибок кількості хворих на коронавірус. Так, виявлено 12034 нових хворих. 172 людини померли.
Разом з тим 3264 людини одужали. 30 вересня було зафіксовано рекордну кількість випадків захворювання серед дітей - 1 059. Також серед заражених 248 медиків.
У Львівській області найбільшу кількість хворих - 794.
09:36: Разумков заявив про готовність відзвітувати про роботу в Раді
14:02: У Британії почалися масові бійки через дефіцит бензину
13:27: Українська розвідка готує нову евакуацію українців з Афганістану
12:46: ПДР - Українцям нагадали про необхідність вмикати денні ходові вогні
12:15: У чорнобильській зоні відчуження спіймали браконьєра з головою благородного оленя
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