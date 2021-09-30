У Британії почалися масові бійки через дефіцит бензину

Аня Мартинюк 30 вересня 2021, 14:02

У Лондоні фіксують панічні закупи палива.

Новину передає «Преса України».

Працівники АЗС Лондона постраждали від зловживань збоку власників автомобілів. Оскільки британська столиця переживає тягар паливної кризи, люди незаконно заповнюють відра паливом. На тлі високого попиту на паливо також виник дефіцит каністр. Між деякими водіями виникають бійки.

Зараз криза може перекинутися на освіту, оскільки деякі школи опиняються на межі неможливості перевозити, годувати чи навчати своїх учнів. Вчителі попереджають, що, можливо, доведеться повернути онлайн-уроки.

Як відомо, раніше нафтогазова компанія British Petroleum закрила кілька десятків АЗС у Великій Британії через брак водіїв бензовозів.