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У Лондоні фіксують панічні закупи палива.
Новину передає «Преса України».
Працівники АЗС Лондона постраждали від зловживань збоку власників автомобілів. Оскільки британська столиця переживає тягар паливної кризи, люди незаконно заповнюють відра паливом. На тлі високого попиту на паливо також виник дефіцит каністр. Між деякими водіями виникають бійки.
Зараз криза може перекинутися на освіту, оскільки деякі школи опиняються на межі неможливості перевозити, годувати чи навчати своїх учнів. Вчителі попереджають, що, можливо, доведеться повернути онлайн-уроки.
Як відомо, раніше нафтогазова компанія British Petroleum закрила кілька десятків АЗС у Великій Британії через брак водіїв бензовозів.
14:02: У Британії почалися масові бійки через дефіцит бензину
13:27: Українська розвідка готує нову евакуацію українців з Афганістану
12:46: ПДР - Українцям нагадали про необхідність вмикати денні ходові вогні
12:15: У чорнобильській зоні відчуження спіймали браконьєра з головою благородного оленя
11:35: У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина»
18:29: Facebook планував розширити аудиторію за рахунок неповнолітніх
18:11: В Україні вчителі 6000 шкіл демонструють небажання вакцинуватися
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