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Українська розвідка готує нову евакуацію українців з Афганістану

Аня Мартинюк 30 вересня 2021, 13:27
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Українська розвідка готує нову евакуацію українців з Афганістану

Щоб забрати 24 людей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 вересня, глава МЗС України Дмитро Кулеба виступив під час брифінгу. Він зробив важливу заяву, зазначивши, що українська розвідка готує ще один рейс для евакуації українців з захопленого талібами Афганістану.  

«Є громадяни, які хочуть евакуюватися. Безпосередньої загрози їхньому життю немає, ми з ними на зв'язку. Останню евакуацію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони, Міністерство закордонних справ допомагало їм, ніж могло. Важка була евакуація, з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з нової афганської владою, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак і літак міг вилетіти», - заявив він.

За попередніми даними, Афганістан хочуть покинути 24 українця.

 

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