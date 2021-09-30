ПДР - Українцям нагадали про необхідність вмикати денні ходові вогні

Аня Мартинюк 30 вересня 2021, 12:46

Уже з завтрашнього дня.

Новину передає «Преса України».

З 1 жовтня до 1 травня українські водії зобов’язані вмикати на автомобілях денні ходові вогні за межами населених пунктів. А саме, щоб бути помітнішими на дорогах.

Про це нагадали у прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Також зазначається, що в разі відсутності в конструкції транспортного засобу денних ходових вогнів, треба включати ближнє світло фар.

За невиконання цієї норми водіям загрожує штраф в розмірі від 425 до 510 гривень.