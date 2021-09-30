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Браконьєр скористався тим, що олені зараз дуже вразливі.
Новину передає «Преса України».
Співробітники відділу державної охорони природно-заповідного фонду разом з поліцейськими затримали браконьєра. Під час патрулювання території Чорнобильського заповідника було виявлено чоловіка з головою самця оленя з рогами, а також мішки з м'ясом дичини.
Впольоване браконьєр транспортував на саморобній тачці. Наразі триває розслідування за фактом незаконного полювання.
Інтернет-спільнота відзначила, що олені зараз дуже вразливі, адже у них період гону, тому добути тварину дуже просто.
13:27: Українська розвідка готує нову евакуацію українців з Афганістану
12:46: ПДР - Українцям нагадали про необхідність вмикати денні ходові вогні
12:15: У чорнобильській зоні відчуження спіймали браконьєра з головою благородного оленя
11:35: У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина»
18:29: Facebook планував розширити аудиторію за рахунок неповнолітніх
18:11: В Україні вчителі 6000 шкіл демонструють небажання вакцинуватися
16:57: Кабмін дасть грошей олімпійцям, які посіли в Токіо 4-6 місця
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