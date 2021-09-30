У чорнобильській зоні відчуження спіймали браконьєра з головою благородного оленя

Аня Мартинюк 30 вересня 2021, 12:15

Браконьєр скористався тим, що олені зараз дуже вразливі.

Новину передає «Преса України».

Співробітники відділу державної охорони природно-заповідного фонду разом з поліцейськими затримали браконьєра. Під час патрулювання території Чорнобильського заповідника було виявлено чоловіка з головою самця оленя з рогами, а також мішки з м'ясом дичини.

Впольоване браконьєр транспортував на саморобній тачці. Наразі триває розслідування за фактом незаконного полювання.

Інтернет-спільнота відзначила, що олені зараз дуже вразливі, адже у них період гону, тому добути тварину дуже просто.