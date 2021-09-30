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З пропозиією виступив Андрій Вагапов.
Новину передає «Преса України».
У партії Петра Порошенка виступили з цікавою ініціативою. Депутат в Одеській міськраді Андрій Вагапов в ефірі телеканалу "Думська ТВ" запропонував ввести паспорт «негромадян». Такі паспорти є в Естонії, Литві, Латвії. Їх видають російськомовним жителям. З таким паспортом громадянин не має права голосувати на виборах.
Такою ініціативою Вагапов відповів ведучій на її слова про те, що «з країни необхідно вивезти всіх тих, хто до сих пір підтримує Росію, а саме - половину Бессарабії, половину індустріальних районів».
11:35: У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина»
18:29: Facebook планував розширити аудиторію за рахунок неповнолітніх
18:11: В Україні вчителі 6000 шкіл демонструють небажання вакцинуватися
16:57: Кабмін дасть грошей олімпійцям, які посіли в Токіо 4-6 місця
15:41: В Україні оновили водійське посвідчення і правила його отримання
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