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У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина»

Аня Мартинюк 30 вересня 2021, 11:35
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У Порошенка запропонували ввести в Україні паспорт «негромадянина»

З пропозиією виступив Андрій Вагапов.

Новину передає «Преса України».

У партії Петра Порошенка виступили з цікавою ініціативою. Депутат в Одеській міськраді Андрій Вагапов в ефірі телеканалу "Думська ТВ" запропонував ввести паспорт «негромадян». Такі паспорти є в Естонії, Литві, Латвії. Їх видають російськомовним жителям. З таким паспортом громадянин не має права голосувати на виборах.

Такою ініціативою Вагапов відповів ведучій на її слова про те, що «з країни необхідно вивезти всіх тих, хто до сих пір підтримує Росію, а саме - половину Бессарабії, половину індустріальних районів».

 

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