Facebook планував розширити аудиторію за рахунок неповнолітніх

Аня Мартинюк 29 вересня 2021, 18:29

Стало відомо, як мали заманювати дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 вересня, стало відомо, що компанія Facebook розробляла ідеї щодо заманювання дітей в соцмережу. За даними журналістів газети The Wall Street Journal, соцгігант хотів долучити дітей віком від 10 до 12 років, які є «цінною, але незадіяною аудиторією».

Зокрема, у 2019 році у Facebook хотіли використати «ігрові дані» для залучення неповнолітніх. Разом з тим у Facebook побоюються програти таким конкурентам, як Snapchat і TikTok, які уже популярні серед молоді.