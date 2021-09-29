Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні оновили водійське посвідчення і правила його отримання
  • У «червоній» карантинній зоні працюватимуть лише вакциновані вчителі
  • В Україні запрацювали 20 нових камер автофіксації порушень ПДР

Facebook планував розширити аудиторію за рахунок неповнолітніх

Аня Мартинюк 29 вересня 2021, 18:29
Версія для друку
Facebook планував розширити аудиторію за рахунок неповнолітніх

Стало відомо, як мали заманювати дітей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 вересня, стало відомо, що компанія Facebook розробляла ідеї щодо заманювання дітей в соцмережу. За даними журналістів газети The Wall Street Journal, соцгігант хотів долучити дітей віком від 10 до 12 років, які є «цінною, але незадіяною аудиторією».

Зокрема, у 2019 році у Facebook хотіли використати «ігрові дані» для залучення неповнолітніх. Разом з тим у Facebook побоюються програти таким конкурентам, як Snapchat і TikTok, які уже популярні серед молоді.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції