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Про це заявив Віктор Ляшко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 вересня, стало відомо, що в Україні 6000 шкіл не мають показника в 80% щеплених проти ковіду працівників. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.
За його словами, понад 900 шкіл досягли 100% охоплення співробітників вакцинацією хоча б однією дозою. За його словами, такі школи працюватимуть навіть при червоному рівні епідемнебезпеки.
18:29: Facebook планував розширити аудиторію за рахунок неповнолітніх
18:11: В Україні вчителі 6000 шкіл демонструють небажання вакцинуватися
16:57: Кабмін дасть грошей олімпійцям, які посіли в Токіо 4-6 місця
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