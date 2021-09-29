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В Україні вчителі 6000 шкіл демонструють небажання вакцинуватися

Аня Мартинюк 29 вересня 2021, 18:11
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В Україні вчителі 6000 шкіл демонструють небажання вакцинуватися

Про це заявив Віктор Ляшко. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 вересня, стало відомо, що в Україні 6000 шкіл не мають показника в 80% щеплених проти ковіду працівників. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

За його словами, понад 900 шкіл досягли 100% охоплення співробітників вакцинацією хоча б однією дозою. За його словами, такі школи працюватимуть навіть при червоному рівні епідемнебезпеки.

 

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