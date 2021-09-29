Стала відома назва партії Сергія Притули

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Раніше він озвучував ідею назвати партію «Срака».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 вересня, стало відомо, як називатиметься партія шоумена Сергія Притули. Так, політсила матиме назву «Партія Сергія Притули». Шоумен подав до Мін'юсту документи про її реєстрацію. Про це розповіли джерела, близькі до Притули.
«Хоча запропонована ним ще вісім років назва своєї партії (Срака) була куди більш креативною», - відзначило джерело.
Як відомо, цього року Сергій Притула вийшов з партії «Голос».
18:29: Facebook планував розширити аудиторію за рахунок неповнолітніх
18:11: В Україні вчителі 6000 шкіл демонструють небажання вакцинуватися
16:57: Кабмін дасть грошей олімпійцям, які посіли в Токіо 4-6 місця
15:41: В Україні оновили водійське посвідчення і правила його отримання
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