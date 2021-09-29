Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні оновили водійське посвідчення і правила його отримання
  • У «червоній» карантинній зоні працюватимуть лише вакциновані вчителі
  • В Україні запрацювали 20 нових камер автофіксації порушень ПДР

Стала відома назва партії Сергія Притули

Аня Мартинюк 29 вересня 2021, 17:37
Версія для друку
Стала відома назва партії Сергія Притули

Раніше він озвучував ідею назвати партію «Срака». 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 вересня, стало відомо, як називатиметься партія шоумена Сергія Притули. Так, політсила матиме назву «Партія Сергія Притули». Шоумен подав до Мін'юсту документи про її реєстрацію. Про це розповіли джерела, близькі до Притули.

«Хоча запропонована ним ще вісім років назва своєї партії (Срака) була куди більш креативною», - відзначило джерело.

Як відомо, цього року Сергій Притула вийшов з партії «Голос».

 

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції