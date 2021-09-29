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Стало відомо, звідки візьмуть гроші.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 вересня, стало відомо, що Кабмін дав добро на премії від 200 до 100 тисяч гривень тим олімпійцям, які не отримали медалей, але показали порівняно непогані результати, зайнявши 4-6 місця.
За 4 місце дадуть по 200 000 гривень, 5 місце - 140 000 гривень, а за 6 місце - 100 000 гривень. Тренери, які готують збірну України до зимових Олімпійських ігор в Пекіні в 2022 році, отримають стипендії Кабінету Міністрів. А саме 12 стипендій розміром по понад 40 000 гривень.
На такі виплати кошти візьмуть з призового фонду. А це близько 138,5 млн гривень. З них переможцям Олімпіади виплатили лише 87 млн грн.
18:29: Facebook планував розширити аудиторію за рахунок неповнолітніх
18:11: В Україні вчителі 6000 шкіл демонструють небажання вакцинуватися
16:57: Кабмін дасть грошей олімпійцям, які посіли в Токіо 4-6 місця
15:41: В Україні оновили водійське посвідчення і правила його отримання
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