Кабмін виділив гроші для ковідних доплат медикам

Аня Мартинюк 29 вересня 2021, 16:18

До 300% від окладу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 вересня, Кабмін підтримав рішення виділити кошти для доплати медпрацівникам, які працюють з коронавірусними хворими. Доплати становитимуть до 300% від окладу.

На статтю "Громадське здоров'я і заходи по боротьбі з епідеміями" додатково виділили близько 205 млн гривень. З цієї суми на оплату праці піде 168 мільйонів гривень.

Як відомо, в березні ВРУ дала добро доплату українським медикам у вигляді 20 гривень за першу вакцинацію від коронавірусу та 60 гривень - за другий укол.