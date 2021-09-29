Кабмін виділив гроші для ковідних доплат медикам

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До 300% від окладу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 вересня, Кабмін підтримав рішення виділити кошти для доплати медпрацівникам, які працюють з коронавірусними хворими. Доплати становитимуть до 300% від окладу.
На статтю "Громадське здоров'я і заходи по боротьбі з епідеміями" додатково виділили близько 205 млн гривень. З цієї суми на оплату праці піде 168 мільйонів гривень.
Як відомо, в березні ВРУ дала добро доплату українським медикам у вигляді 20 гривень за першу вакцинацію від коронавірусу та 60 гривень - за другий укол.
16:57: Кабмін дасть грошей олімпійцям, які посіли в Токіо 4-6 місця
15:41: В Україні оновили водійське посвідчення і правила його отримання
13:02: У «червоній» карантинній зоні працюватимуть лише вакциновані вчителі
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