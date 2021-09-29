В Україні оновили водійське посвідчення і правила його отримання

Аня Мартинюк 29 вересня 2021, 15:41

Стало відомо, що змінилося.

Новину передає «Преса України».

Від учора, 28 вересня, набули чинності зміни в українське посвідчення водія. А саме з метою привести його у відповідність з європейськими вимогами. Так, було змінено відображення інформації про висвітлення інформації в управлінні транспортним засобом.

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України випустив повідомлення, в якому зазначено, що замість піктограм на водійських правах будуть коди. Такі коди використовуються в водійських документах в ЄС.

Також український уряд вніс зміни в підготовку водіїв. Для одночасного відкриття категорії іспит здаватиметься лише за вищою з них. Проте це не відноситься до категорій B1, B, BE.

«Наприклад, при відкритті категорій С і С1 теоретичний і практичний іспити складаються тільки по категорії С», - розповіли в МВС.

Також після закінчення терміну позбавлення посвідчення водій, який мав декілька відкритих категорій, для повернення прав складатиме іспити тільки по вищій категорії. У відомстві наголосили, що було збільшено термін дії результату успішно зданого теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС до двох років. Але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.