Кабмін затвердив Стратегію деокупації Криму

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Тема Криму повинна постійно бути в світовому порядку денному.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 вересня, Кабінет міністрів затвердив Стратегію деокупації Криму. Деталі навів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було зазначено, Кримська платформа - це не разовий захід. Ми вітаємо комплексні документи, що містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу», - заявив він.
Шмигаль додав, що влада працює над тим, щоб тема Криму постійно була в світовому порядку денному.
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13:02: У «червоній» карантинній зоні працюватимуть лише вакциновані вчителі
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