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Кабмін затвердив Стратегію деокупації Криму

Аня Мартинюк 29 вересня 2021, 15:07
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Кабмін затвердив Стратегію деокупації Криму

Тема Криму повинна постійно бути в світовому порядку денному.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 вересня, Кабінет міністрів затвердив Стратегію деокупації Криму. Деталі навів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було зазначено, Кримська платформа - це не разовий захід. Ми вітаємо комплексні документи, що містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу», - заявив він.

Шмигаль додав, що влада працює над тим, щоб тема Криму постійно була в світовому порядку денному.

 

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