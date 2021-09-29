Порошенко почав цікавитися життям довічно ув'язнених

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Порошенка «піймали» на гарячому.
Новину передає «Преса України».
Колишній президент України, чинний лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко був помічений за переглядом інтерв'ю, де головний герой - довічно ув'язнений. Під час подорожі літаком він дивився відео, в якому одеський блогер Стас Домбровський бере інтерв'ю у злочинця.
Фотодоказ представив блогер Олександр Савич. Так, він представив фото, де Порошенко у літаку тримає планшет з відкритим відео.
15:41: В Україні оновили водійське посвідчення і правила його отримання
13:02: У «червоній» карантинній зоні працюватимуть лише вакциновані вчителі
12:26: Ціна газу в Європі оновила рекорд – Україна наздожене?
11:46: В Україні запрацювали 20 нових камер автофіксації порушень ПДР
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