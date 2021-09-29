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Порошенко почав цікавитися життям довічно ув'язнених

Аня Мартинюк 29 вересня 2021, 14:26
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Порошенко почав цікавитися життям довічно ув'язнених

Порошенка «піймали» на гарячому. 

Новину передає «Преса України».

Колишній президент України, чинний лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко був помічений за переглядом інтерв'ю, де головний герой - довічно ув'язнений. Під час подорожі літаком він дивився відео, в якому одеський блогер Стас Домбровський бере інтерв'ю у злочинця.

Фотодоказ представив блогер Олександр Савич. Так, він представив фото, де Порошенко у літаку тримає планшет з відкритим відео.

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