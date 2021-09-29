Порошенко почав цікавитися життям довічно ув'язнених

Аня Мартинюк 29 вересня 2021, 14:26

Порошенка «піймали» на гарячому.

Новину передає «Преса України».

Колишній президент України, чинний лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко був помічений за переглядом інтерв'ю, де головний герой - довічно ув'язнений. Під час подорожі літаком він дивився відео, в якому одеський блогер Стас Домбровський бере інтерв'ю у злочинця.

Фотодоказ представив блогер Олександр Савич. Так, він представив фото, де Порошенко у літаку тримає планшет з відкритим відео.