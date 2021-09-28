Папа Римський запланував поїздку в Україну

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У 2022 році.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що у 2022 році в Україну приїде Папа Франциск. Архієпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівської Римо-католицької церкви (РКЦ) розповів про плани Папи Франциска прибути в Україну.
Однак, як відомо, незабаром він може відректися від Святого престолу за станом здоров'я. Раніше італійські ЗМІ зазначили, що священнослужитель уже висловив намір піти на спокій. Причиною такого рішення називають незадовільний стан здоров'я. 84-річному Франциску нещодавно зробили операцію на кишечнику.
13:02: У «червоній» карантинній зоні працюватимуть лише вакциновані вчителі
12:26: Ціна газу в Європі оновила рекорд – Україна наздожене?
11:46: В Україні запрацювали 20 нових камер автофіксації порушень ПДР
12:55: Головний санлікар розповів, чи зможуть невакциновані українці купувати їжу в супермаркеті
12:24: Під Одесою мер насилу прочитав привітання з Днем міста
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