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Папа Римський запланував поїздку в Україну

Аня Мартинюк 28 вересня 2021, 14:05
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Папа Римський запланував поїздку в Україну

У 2022 році. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що у 2022 році в Україну приїде Папа Франциск. Архієпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівської Римо-католицької церкви (РКЦ) розповів про плани Папи Франциска прибути в Україну.

Однак, як відомо, незабаром він може відректися від Святого престолу за станом здоров'я. Раніше італійські ЗМІ зазначили, що  священнослужитель уже висловив намір піти на спокій. Причиною такого рішення називають незадовільний стан здоров'я. 84-річному Франциску нещодавно зробили операцію на кишечнику.

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