Майже третина українців знають польську мову

Аня Мартинюк 28 вересня 2021, 13:34

Про це свідчать дані опитування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що 28% опитаних українців знають польську мову на тому чи іншому рівні. До слова, 12% поляків знають українську. Про це свідчать даний соціологічного дослідження «Поляки і українці в щоденних контактах».

Як зазначається, 28% опитаних українців володіють польською мовою на середньому рівні, 10% знають польську мову добре, 30% - погано, 27% - дуже погано. Найбільше респондентів українців, які знають польську мову, проживають в західних регіонах України.

В опитуванні у вигляді онлайн-інтерв'ю взяли участь 1501 респондент Польщі та 2241 – в Україні.