Майже третина українців знають польську мову

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Про це свідчать дані опитування.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що 28% опитаних українців знають польську мову на тому чи іншому рівні. До слова, 12% поляків знають українську. Про це свідчать даний соціологічного дослідження «Поляки і українці в щоденних контактах».
Як зазначається, 28% опитаних українців володіють польською мовою на середньому рівні, 10% знають польську мову добре, 30% - погано, 27% - дуже погано. Найбільше респондентів українців, які знають польську мову, проживають в західних регіонах України.
В опитуванні у вигляді онлайн-інтерв'ю взяли участь 1501 респондент Польщі та 2241 – в Україні.
13:02: У «червоній» карантинній зоні працюватимуть лише вакциновані вчителі
12:26: Ціна газу в Європі оновила рекорд – Україна наздожене?
11:46: В Україні запрацювали 20 нових камер автофіксації порушень ПДР
12:55: Головний санлікар розповів, чи зможуть невакциновані українці купувати їжу в супермаркеті
12:24: Під Одесою мер насилу прочитав привітання з Днем міста
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