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Та весь інший персонал школ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що у «червоній» карантинній зоні працюватимуть школи, в яких усі вчителі та працівники вакциновані проти коронавірусу. Про це заявили у Міністерстві освіти.
За словами заступниці міністра освіти Віри Рогової, в «помаранчевій» зоні повинні бути 80% щеплених від коронавірусу вчителів.
«Якщо регіон переходить в "червону" зону, то обов'язково 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника немає, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту», - розповіла вона.
Це саме стосується й дитсадків.
13:02: У «червоній» карантинній зоні працюватимуть лише вакциновані вчителі
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