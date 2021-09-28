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У «червоній» карантинній зоні працюватимуть лише вакциновані вчителі

Аня Мартинюк 28 вересня 2021, 13:02
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У «червоній» карантинній зоні працюватимуть лише вакциновані вчителі

Та весь інший персонал школ. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що у «червоній» карантинній зоні працюватимуть школи, в яких усі вчителі та працівники вакциновані проти коронавірусу. Про це заявили у Міністерстві освіти.

За словами заступниці міністра освіти Віри Рогової,  в «помаранчевій» зоні повинні бути 80% щеплених від коронавірусу вчителів.  

«Якщо регіон переходить в "червону" зону, то обов'язково 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника немає, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту», - розповіла вона.

Це саме стосується й дитсадків. 

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