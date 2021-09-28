Ціна газу в Європі оновила рекорд – Україна наздожене?

Аня Мартинюк 28 вересня 2021, 12:26

Про це свідчать дані біржі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що ціна газу в Європі вперше в історії перевищила 1 000 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані на біржі Ice futucher.

Вартість ф'ючерсу на газу на віртуальній площі за індексу голландського TTF становила близько 992 доларів за тисячу кубів.

Нагадаємо, тиждень назад газ в Європі подорожчав до $900 за тисячу кубів. За словами експертів, причиною такого ходу подій є відмова російського «Газпрому» бронювати додаткові транзитні потужності через Україну на жовтень. Ще одна причина – РФ викупила лише третину від запропонованої транзитної потужності польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" на майбутній місяць.