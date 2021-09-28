В Україні запрацювали 20 нових камер автофіксації порушень ПДР

Аня Мартинюк 28 вересня 2021, 11:46

Тепер загальна кількість камер фіксацій порушення ПДР в Україні становить 158.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, в Україні почали функціонувати 20 нових відеокомплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він уточнив, на яких дорогах за водями стежитимуть. Так, камери фіксації порушення ПДР з'явилися в Запорізькій, Закарпатській, Львівській та Одеській областях.

Тепер загальна кількість камер в Україні становить 158.