Ціна газу в Європі оновила рекорд – Україна наздожене? 12:26
В Україні запрацювали 20 нових камер автофіксації порушень ПДР 11:46
Головний санлікар розповів, чи зможуть невакциновані українці купувати їжу в супермаркеті 12:55
Під Одесою мер насилу прочитав привітання з Днем міста 12:24
Кіберполіція викрила схему підробки ковід-сертифікатів 10:24
МОЗ відзвітувало про 94 летальні випадки серед ковідних пацієнтів України 09:08
Глава Pfizer розповів, коли людям дозволять повернутися до доковідного життя 08:33
У МОН пообіцяли не урізати зарплати вчителів на тлі карантину 13:59
Ілон Маск розлучився після трьох років стосунків і народження сина 09:07
Тепер загальна кількість камер фіксацій порушення ПДР в Україні становить 158.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 вересня, в Україні почали функціонувати 20 нових відеокомплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Він уточнив, на яких дорогах за водями стежитимуть. Так, камери фіксації порушення ПДР з'явилися в Запорізькій, Закарпатській, Львівській та Одеській областях.
Тепер загальна кількість камер в Україні становить 158.
12:26: Ціна газу в Європі оновила рекорд – Україна наздожене?
11:46: В Україні запрацювали 20 нових камер автофіксації порушень ПДР
12:55: Головний санлікар розповів, чи зможуть невакциновані українці купувати їжу в супермаркеті
12:24: Під Одесою мер насилу прочитав привітання з Днем міста
11:10: Крюкова виставила на продаж чергову політичну картину
10:55: Эффективный ремонт iРhone 7: на что обратить внимание
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.