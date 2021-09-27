Эффективный ремонт iРhone 7: на что обратить внимание

zmxn 27 вересня 2021, 10:55

Флагман iPhone 7 в полной мере оправдал ожидания самых требовательных поклонников. Гаджет отличается высокой производительностью и составит достойную конкуренцию ноутбуку, также не отстает качество воспроизводимой картинки, фотографий и видео. А широкая линейка цветов корпуса делает модель еще более привлекательной.

Особенности iPhone 7

Для покупателей iPhone 7 доступен в золотистом, серебристом, розовом, красном, черном матовом и глянцевом корпусах. Для удобного использования, гаджет оснащен технологией 3D Touch, что позволяет сократить количество нажатий. Производительность обеспечивает процессор А10. Основная камера оснащена технологией Quad Full HD, что позволяет делать снимки и снимать видео в условиях ограниченного освещения.

Гаджет имеет компактные размеры, диагональ составляет всего 4,7 дюйма, металлический корпус, улучшенную защиту от проникновения влаги и пыли. Однако это не всегда защищает смартфон при падениях и ударах, контакте с жидкостью.

Чтобы не стало причиной выхода из строя гаджета, рекомендуется выполнять ремонт в авторизированных центрах. Профессиональное обслуживание, современное оборудование и качественные детали, станут залогом эффективного ремонта, восстановления работоспособности. Так, ремонт iPhone 7 в Цитрусе выполняется в с предварительной диагностикой, многие неполадки устраняются в присутствии владельца в течение нескольких минут.

Преимущества ремонта Айфон в профессиональном сервисе

Популярность смартфонов компании Apple создала условия для развития ремонтных мастерских. Желая выполнить профессиональный ремонт, выбирайте компанию, имеющую сертификат бренда на проведение данных работ и положительные отзывы клиентов.

Авторизированный сервис оказывает ремонтные работы на прозрачных условиях:

на сайте каждый желающий может ознакомиться с перечнем услуг, стоимостью, средней продолжительностью ремонта;

клиентам предлагается бесплатная консультация мастера;

объем, стоимость и время выполнения работ согласовываются перед началом работ;

перед ремонтом выполняется бесплатная диагностика, а после его окончания – тестирование;

оплата производится после выполнения работ, при этом можно воспользоваться наиболее удобным способом;

после ремонта предоставляется гарантия.

Желая, чтобы неполадка не проявила себя в ближайшем будущем, не стоит выбирать мастерские, в которых выполняют ремонт со слов хозяина, без диагностики. Ведь после падений и ударов, часто имеются скрытые поломки, которые не всегда проявляют себя сразу.

Краткий обзор наиболее частых поломок

Даже самая надежная техника не застрахована от неполадок из-за неаккуратного обращения, ремонт также требуется при длительном использовании устройства. Наиболее часто пользователи обращаются в сервис по причине:

Быстрой разрядки аккумулятора.

Оригинальный аккумулятор можно использовать на протяжении нескольких лет, однако при использовании емких приложений и программ, батарея постепенно накапливает меньше энергии. Чтобы продлить срок использования аккумулятора, рекомендуется обновлять только те приложения, которые часто используются, отключить фоновое обновление геолокации.

Падений гаджета.

При этом наиболее часто повреждается экран, корпус и устранить данные неполадки желательно как можно быстрее. Также случается, что внешне гаджет остается целым, однако при ударе он выключается и больше не реагирует на нажатие кнопок. В этом случае возникают неполадки внутренних систем и без диагностики устройства не обойтись.

Неработающего экрана.

Уменьшение чувствительности, мигающее изображение наиболее часто возникают из-за перегрева. Если после перезагрузки телефона, сенсор по-прежнему не отвечает, скорее всего потребуется его замена.

Вертикальные полосы и желтые пятна на экране.

Дефекты появляются после падений, проникновения в корпус влаги, перегрева, программного сбоя, некачественно выполненного ранее ремонта, расширения батареи. Установить причину и выполнить ремонт возможно только в профессиональном сервисе.

Низкого качества снимков.

iPhone 7 снабжен сдвоенной камерой с оптической стабилизацией и хорошей вспышкой, поэтому если снимки получаются нечеткими, размытыми или искаженными, значит возникла поломка модуля камеры. Она возникает из-за:

трещин и царапин на стекле камеры;

ударов и падений смартфона;

сбоев контроллера.

Установить причину плохого качества снимков можно после диагностики, а ремонт модуля выполняется после разборки телефона.

При длительном использовании также могут выйти из строя кнопки включения и громкости, микрофон, блок NFC, Wi-Fi, Face ID и прочие модули. Вне зависимости от причины возникновения неполадки, сегодня можно устранить практически каждую неисправность быстро и качественно.