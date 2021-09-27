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Эффективный ремонт iРhone 7: на что обратить внимание

zmxn 27 вересня 2021, 10:55
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Флагман iPhone 7 в полной мере оправдал ожидания самых требовательных поклонников. Гаджет отличается высокой производительностью и составит достойную конкуренцию ноутбуку, также не отстает качество воспроизводимой картинки, фотографий и видео. А широкая линейка цветов корпуса делает модель еще более привлекательной.

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Особенности iPhone 7

Для покупателей iPhone 7 доступен в золотистом, серебристом, розовом, красном, черном матовом и глянцевом корпусах. Для удобного использования, гаджет оснащен технологией 3D Touch, что позволяет сократить количество нажатий. Производительность обеспечивает процессор А10. Основная камера оснащена технологией Quad Full HD, что позволяет делать снимки и снимать видео в условиях ограниченного освещения.

Гаджет имеет компактные размеры, диагональ составляет всего 4,7 дюйма, металлический корпус, улучшенную защиту от проникновения влаги и пыли. Однако это не всегда защищает смартфон при падениях и ударах, контакте с жидкостью.

Чтобы не стало причиной выхода из строя гаджета, рекомендуется выполнять ремонт в авторизированных центрах. Профессиональное обслуживание, современное оборудование и качественные детали, станут залогом эффективного ремонта, восстановления работоспособности. Так, ремонт iPhone 7 в Цитрусе выполняется в с предварительной диагностикой, многие неполадки устраняются в присутствии владельца в течение нескольких минут.

Преимущества ремонта Айфон в профессиональном сервисе

Популярность смартфонов компании Apple создала условия для развития ремонтных мастерских. Желая выполнить профессиональный ремонт, выбирайте компанию, имеющую сертификат бренда на проведение данных работ и положительные отзывы клиентов.

Авторизированный сервис оказывает ремонтные работы на прозрачных условиях:

  • на сайте каждый желающий может ознакомиться с перечнем услуг, стоимостью, средней продолжительностью ремонта;

  • клиентам предлагается бесплатная консультация мастера;

  • объем, стоимость и время выполнения работ согласовываются перед началом работ;

  • перед ремонтом выполняется бесплатная диагностика, а после его окончания – тестирование;

  • оплата производится после выполнения работ, при этом можно воспользоваться наиболее удобным способом;

  • после ремонта предоставляется гарантия.

Желая, чтобы неполадка не проявила себя в ближайшем будущем, не стоит выбирать мастерские, в которых выполняют ремонт со слов хозяина, без диагностики. Ведь после падений и ударов, часто имеются скрытые поломки, которые не всегда проявляют себя сразу.

Краткий обзор наиболее частых поломок

Даже самая надежная техника не застрахована от неполадок из-за неаккуратного обращения, ремонт также требуется при длительном использовании устройства. Наиболее часто пользователи обращаются в сервис по причине:

  • Быстрой разрядки аккумулятора.

Оригинальный аккумулятор можно использовать на протяжении нескольких лет, однако при использовании емких приложений и программ, батарея постепенно накапливает меньше энергии. Чтобы продлить срок использования аккумулятора, рекомендуется обновлять только те приложения, которые часто используются, отключить фоновое обновление геолокации.

  • Падений гаджета.

При этом наиболее часто повреждается экран, корпус и устранить данные неполадки желательно как можно быстрее. Также случается, что внешне гаджет остается целым, однако при ударе он выключается и больше не реагирует на нажатие кнопок. В этом случае возникают неполадки внутренних систем и без диагностики устройства не обойтись.

  • Неработающего экрана.

Уменьшение чувствительности, мигающее изображение наиболее часто возникают из-за перегрева. Если после перезагрузки телефона, сенсор по-прежнему не отвечает, скорее всего потребуется его замена.

  • Вертикальные полосы и желтые пятна на экране.

Дефекты появляются после падений, проникновения в корпус влаги, перегрева, программного сбоя, некачественно выполненного ранее ремонта, расширения батареи. Установить причину и выполнить ремонт возможно только в профессиональном сервисе.

  • Низкого качества снимков.

iPhone 7 снабжен сдвоенной камерой с оптической стабилизацией и хорошей вспышкой, поэтому если снимки получаются нечеткими, размытыми или искаженными, значит возникла поломка модуля камеры. Она возникает из-за:

  • трещин и царапин на стекле камеры;

  • ударов и падений смартфона;

  • сбоев контроллера.

Установить причину плохого качества снимков можно после диагностики, а ремонт модуля выполняется после разборки телефона.

При длительном использовании также могут выйти из строя кнопки включения и громкости, микрофон, блок NFC, Wi-Fi, Face ID и прочие модули. Вне зависимости от причины возникновения неполадки, сегодня можно устранить практически каждую неисправность быстро и качественно.

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