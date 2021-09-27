Двойные коляски: советы для покупки хорошего изделия

zmxn 27 вересня 2021, 10:55

Раньше двухместные коляски были огромными, громоздкими приспособлениями. Поездки по продуктовому проходу вызывали пробки, при прогулке по тротуару они занимали всю ширину и не позволяли через открытые дверные проемы. Сегодня коляски для двойни имеют гораздо лучшее качество: легче, менее громоздкие, компактнее и маневреннее.

Независимо от того, ожидаются близнецы или пара ожидает второго ребенка, вполне вероятно, что двойная коляска может стать полезной. Эти невероятно удобные изделия вмещают сразу двоих детей, что максимально упрощает перемещение с двумя младенцами или новорожденным и взрослым ребенком. Но, как и многие другие детские товары на рынке, есть масса моделей на выбор.

Что следует учитывать при покупке?

При покупке двухместной коляски следует учитывать три основных фактора: тип, характеристики и стоимость. Поскольку они очень сильно различаются, очень важно расставлять приоритеты. Например:

Нужно что-то, что будет удерживать автокресло? Или просто хочется коляску, которую хватит на нескольких детей? Как насчет маневренности и количества места для хранения?

Это все вопросы, которые нужно задать себе, прежде чем делать инвестиции.

Тип

Основными видами колясок для двойни являются одно-двухместные, side-by-side, беговые и прогулочные коляски. Все они обладают своими уникальными преимуществами: вес, долговечность, стабильность и возможность складывания.

Функции

Важно думать заранее и понимать, что именно необходимо. Поищите вариант с прикрепленной доской для ног или возможностью прикрепить автокресло, если ожидается больше двух детей в семье. Емкость хранилища тоже важна: нужно положить вещи лишь для прогулки или полноценно закупиться в супермаркете на неделю.

Стоимость

Большие коляски могут стоить очень дорого, особенно если ручки обтянуты кожей и есть подвеска всех колес. Эти дополнения могут сделать перемещение изделия более легким и комфортным. Однако с каждым годом более доступные коляски становятся все лучше и лучше, особенно бренды, предназначенные для непосредственного потребления.

Вес

Следует сказать, что данные изделия достаточно тяжелые, в среднем от 13 до 16 килограмм. Но на рынке представлены и более легкие модели, даже менее 7 кг также из качественных материалов. Есть и действительно тяжелые коляски, более 20 кг с увеличенным местом для хранения и широкими посадочными местами.

Стоимость, удобство очистки, простота использования, долговечность и доступность - все это факторы, о которых необходимо думать при выборе той или иной модели. В магазинах «Алло» можно подобрать коляску, идеально подходящую по всем заданным характеристикам. А при возникновении проблем с выбором или дополнительных вопросов, всегда можно обратиться за советом к консультантам в наших шоурумах.