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Мотивированный покупатель ждет Черную пятницу

Аня Мартинюк 27 вересня 2021, 09:21
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Мотивированный покупатель ждет Черную пятницу

Черная пятница, пожалуй, самое известное событие года в мире шоппинга и, безусловно, одно из самых крупных. У шопоголиков черная пятница ассоциируется с большими скидками на товары и услуги. Это золотой период, когда недоступное становиться доступным.

О чем все это?

В последние годы Интернет изменил правила игры. Черная пятница больше не является однодневным золотым дном. Благодаря тому, что онлайн-продажи стремительно превосходят обычные, Черная пятница теперь превратилась в международный фестиваль онлайн-покупок, который длится пять дней до пятницы, а затем продолжится на выходных и завершится в Киберпонедельник. Таким образом, увеличение периода продаж является ключевым моментом для продавцов.

Черная пятница представляет собой огромную возможность для любого интернет-магазина, большого или маленького, выйти на международный рынок. Многие тактики и стратегии, применимые к Черной пятнице, могут быть распространены на стратегию электронной коммерции в целом, особенно для крупных торговых мероприятий, таких как Рождество и День святого Валентина.  

Планирование - ключ к успеху

Продавцы заранее решают, какие предложения они собираются сделать, им также важно убедиться, что они имеют необходимые запасы и рабочую силу. Также важно понимать региональные различия - категории товаров, популярные в одной стране, могут быть упущены из виду в других.

  • В период Черной пятницы посещаемость сайтов растет. И это важно понимать как продавцам, так и покупателям, которые могут столкнуться с зависшимы сайтами. В Черную пятницу не будет времени для раздумий. Покупать выбранную вещь нужно здесь и сейчас, иначе ее ухватит кто-то другой.
  • Когда посещаемость магазина или сайта резко возрастает, как это бывает в Черную пятницу, охват контакт-центром розничного продавца также увеличивается. Это означает, что инфраструктура контактного центра должна быть готова противостоять огромному росту активности, обеспечивая тот же быстрый, беспроблемный, кросс-канальный опыт, которого потребители ожидают в «обычный» розничный день. Распродажа в Черную пятницу - не время оставлять в покое клиента, у которого есть срочный вопрос или проблема.
  • Покупателям важно заранее составить список товаров, которые они хотят купить!

 

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