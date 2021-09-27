Мотивированный покупатель ждет Черную пятницу

Аня Мартинюк 27 вересня 2021, 09:21

Черная пятница, пожалуй, самое известное событие года в мире шоппинга и, безусловно, одно из самых крупных. У шопоголиков черная пятница ассоциируется с большими скидками на товары и услуги. Это золотой период, когда недоступное становиться доступным.

О чем все это?

В последние годы Интернет изменил правила игры. Черная пятница больше не является однодневным золотым дном. Благодаря тому, что онлайн-продажи стремительно превосходят обычные, Черная пятница теперь превратилась в международный фестиваль онлайн-покупок, который длится пять дней до пятницы, а затем продолжится на выходных и завершится в Киберпонедельник. Таким образом, увеличение периода продаж является ключевым моментом для продавцов.

Черная пятница представляет собой огромную возможность для любого интернет-магазина, большого или маленького, выйти на международный рынок. Многие тактики и стратегии, применимые к Черной пятнице, могут быть распространены на стратегию электронной коммерции в целом, особенно для крупных торговых мероприятий, таких как Рождество и День святого Валентина.

Планирование - ключ к успеху

Продавцы заранее решают, какие предложения они собираются сделать, им также важно убедиться, что они имеют необходимые запасы и рабочую силу. Также важно понимать региональные различия - категории товаров, популярные в одной стране, могут быть упущены из виду в других.