Где оформить кредит, если в банке отказали

zmxn 26 вересня 2021, 02:33

Люди, неоднократно обращавшиеся за получением кредитов в разные финансовые организации, наверняка знают, что такое кредитная история, и как она влияет на решение о выдаче займа. В нашей стране существует специальная организация – Украинское бюро кредитных историй, которая занимается сбором и анализом сведений о каждом человеке, обратившемся в банк для оформления кредита. На основании выводов, сделанных сотрудниками УБКИ, формируется кредитный рейтинг заемщиков. Именно туда делают запрос менеджеры банка, проверяя потенциального заемщика.

Запрос отправляется в обязательном порядке, и если ранее вы зарекомендовали себя как недобросовестный заемщик, денег больше не дадут. Не стоит думать, что средства можно получить, обратившись в другую организацию, где о вас еще не знают. Сведения из УБКИ сотрудники получат независимо от того, были вы раньше клиентом этого банка или нет.

Если ситуация оставляет желать лучшего и в банках вам денег не дают, стоит рассмотреть другой вариант. Микрозайм без проверок кредитной истории, подтверждения уровня дохода, поручителей и прочих формальностей можно получить в МФО. Большинство таких компаний работает онлайн и достаточно лояльно относится к «портрету клиента».

Почему МФО кредитную историю не проверяют

На самом деле это не совсем так. Микрофинансовые компании тоже делают запрос в УБКИ, только вот результаты такой проверки никак не влияют на принятие положительного решения, а просто принимаются к сведению.

Микрофинансовые организации, конечно же, благотворительностью не занимаются, поэтому за лояльное отношение с их стороны приходится платить. Процентная ставка в МФО начисляется за каждый день пользования кредитом, а потому их редко берут более, чем на месяц.

Клиентами кредитного онлайн-сервиса может стать любой человек, даже тот, кто не слишком ответственно относился к возврату долгов в прошлом. Во-первых, такая ситуация вовсе не означает, что человек и дальше будет игнорировать взятые на себя финансовые обязательства, а во-вторых, огромные штрафы и пеня, которые начисляются в случае просрочки, очень стимулируют ответственное отношение к долгам.

Микрофинансовые компании не дают большие суммы. Максимум, на который может рассчитывать такой заемщик, – это 10-15 тыс. грн, в редких случаях сумма может быть увеличена до 25 000 грн. Для кредитного сервиса, имеющего обширную базу клиентов, это не такая уж и большая сумма. Но в случае невыполнения заемщиком долговых обязательств, с ним не станут долго выяснять отношения. После непродолжительных напоминаний о долге дело просто передадут в суд и тогда платить придется в принудительном порядке.

Как взять кредит на карту

Сделать это довольно просто. Для этого нужно выбрать микрофинансовую компанию и действовать, исходя из такого алгоритма:

перейти на сайт организации;

внимательно изучить условия оформления займов, а также способы и сроки возврата средств;

выбрать сумму и срок кредитования;

заполнить заявку – указать контактные данные, номер паспорта и кода налогоплательщика;

верифицировать платежную (не кредитную) карточку любого банка и проследить, чтобы на балансе было хотя бы 1-2 гривны;

отправить заявку и подождать решения сервиса.

Деньги придут на карточку примерно через 15-20 минут, именно столько обычно нужно кредитору для принятия положительного решения.

Микрозайм без проверок, оформленный в микрофинансовой компании, – отличный способ исправить кредитную историю. Большинство кредитных сервисов также передают сведения об отношениях с клиентами в УБКИ, поэтому несколько вовремя погашенных небольших кредитов способны исправить мнение о заемщике и подняться в рейтинге на несколько пунктов.