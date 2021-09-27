Головний санлікар розповів, чи зможуть невакциновані українці купувати їжу в супермаркеті

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Певні обмеження все ж діятимуть.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 вересня, головний санлікар України Ігор Кузин зробив важливу заяву. За його словами, українці, які знаходяться в «червоній» епідеміологічній зоні, не повинні пред'являти ковід-сертифікати в магазинах. Але в майбутньому ситуація може змінитися.
«Магазини, які працюють з продуктами, зможуть продовжувати роботу і при "червоному" рівні. До них буде застосовуватися обмеження за кількістю людей, які одночасно перебувають у приміщенні. Але вимога по вакцинації поки не буде поширюватися», - заявив він.
Кузин додав, що ковід-сертифікат можуть вимагати у працівників магазинів.
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