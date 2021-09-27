Під Одесою мер насилу прочитав привітання з Днем міста

Аня Мартинюк 27 вересня 2021, 12:24

Українська мова виявилась для нього надскладною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 вересня, мер Кодими Одеської області Сергій Лупашко потрапив у дещо незручне становище. Під час виступу з нагоди Дня міста йому дуже тяжко далась промова, записана на листочку на українській мові.

Лупашко постійно збивався, не міг правильно прочитати деякі слова і постійно вибачався. Городяни підтримували його оплесками.