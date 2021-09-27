Головний санлікар розповів, чи зможуть невакциновані українці купувати їжу в супермаркеті 12:55
Під Одесою мер насилу прочитав привітання з Днем міста 12:24
Кіберполіція викрила схему підробки ковід-сертифікатів 10:24
МОЗ відзвітувало про 94 летальні випадки серед ковідних пацієнтів України 09:08
Глава Pfizer розповів, коли людям дозволять повернутися до доковідного життя 08:33
У МОН пообіцяли не урізати зарплати вчителів на тлі карантину 13:59
Ілон Маск розлучився після трьох років стосунків і народження сина 09:07
Слідом за Лободою україномовну пісню випустила Ані Лорак 14:08
Журналісти показали непристойно дорогу віллу Зеленського в Іспанії 12:41
Українська мова виявилась для нього надскладною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 вересня, мер Кодими Одеської області Сергій Лупашко потрапив у дещо незручне становище. Під час виступу з нагоди Дня міста йому дуже тяжко далась промова, записана на листочку на українській мові.
Лупашко постійно збивався, не міг правильно прочитати деякі слова і постійно вибачався. Городяни підтримували його оплесками.
12:55: Головний санлікар розповів, чи зможуть невакциновані українці купувати їжу в супермаркеті
12:24: Під Одесою мер насилу прочитав привітання з Днем міста
11:10: Крюкова виставила на продаж чергову політичну картину
10:24: Кіберполіція викрила схему підробки ковід-сертифікатів
09:08: МОЗ відзвітувало про 94 летальні випадки серед ковідних пацієнтів України
08:33: Глава Pfizer розповів, коли людям дозволять повернутися до доковідного життя
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.