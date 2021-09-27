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Під Одесою мер насилу прочитав привітання з Днем міста

Аня Мартинюк 27 вересня 2021, 12:24
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Під Одесою мер насилу прочитав привітання з Днем міста

Українська мова виявилась для нього надскладною.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 вересня, мер Кодими Одеської області Сергій Лупашко потрапив у дещо незручне становище. Під час виступу з нагоди Дня міста йому дуже тяжко далась промова, записана на листочку на українській мові.

Лупашко постійно збивався, не міг правильно прочитати деякі слова і постійно вибачався. Городяни підтримували його оплесками. 

  

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