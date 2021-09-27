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Синоптик спрогнозувала Україні сонячну погоду

Аня Мартинюк 27 вересня 2021, 12:47
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Синоптик спрогнозувала Україні сонячну погоду

Тиждень буде сприятливим для справ та на свіжому повітрі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 вересня, відомий український синоптик Наталія Діденко повідомила, що антициклон на ім'я Liobа визначатиме найближчим часом погоду в Україні.

«А погода обіцяє бути малохмарною, з ранковими туманами, денним сонцем, холодними ночами та помірним теплом у денні години. Ось і завтра в більшості областей України переважатиме суха повітряна маса», - зазначила вона.

За прогнозом синоптика, 28 вересня, залишки атмосферного фронту зумовлять невеликі періодичні дощі на Полтавщині, Харківщині, Сумщині, а також в Чернівецькій області, південних районах Івано-Франківщини та Закарпаття.  

Діденко зауважила, що тиждень обіцяє бути сухим та сонячним.

«Найближчої ночі очікується +5+12 градусів, протягом дня в Україні потепліє до +10+16 градусів, на пару градусів буде тепліше в південній частині та на Закарпатті», - додала вона.

У Києві максимально +11+15 градусів.

 

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