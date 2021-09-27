Крюкова виставила на продаж чергову політичну картину

Аня Мартинюк 27 вересня 2021, 11:10

Хоче вона за неї щонайменше 2200 доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 вересня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук чергову картину на політичну тему.

Уже традиційно вона запропонувала її придбати. На цей раз стартова ціна аукціону склала цілих 2200 доларів США. Крюкова назвала картину «One way ticket». За її словами, робота заряджена на комфортну еміграцію.

На картині зображений сюжет з нещодавних подій в Афганістані, коли люди чіплялися за американський літак на тлі захоплення країни талібами. Однак Крюкова зобразила біля американського військового літака представників української влади – Володимира Зеленського та його підопічних. Також на картині можна побачити політика Арсенія Яценюка.